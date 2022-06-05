مجموعة من اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي

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وقال اية الله خامنئي ان الامام الخميني (ره) كان روح الجمهورية الاسلامية ولوسلبنا هذه الروح من الجمهورية الاسلامية لاصبحت اثرا بعد حين.

وأكد قائد الثورة الاسلامية ان جيل الثورة الراهن لايعرف الامام العزيز بشكل صائب ولايقف على عظمته فالامام كان شخصية فريدة بمعنى الكلمة .

في فلسطين، استشهد اربعون فلسطينيا من الضفة الغربية والداخل، منهم عشرة من جنين وحدها، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات والمواجهات المتصاعدة، أو عمليات الإعدام والاغتيال منذ بداية العام الجاري الفين واثنين وعشرين. كما شهدت الايام والساعات الاخيرة استشهاد اربع فلسطينيين في مناطق مختلفة برصاص الاحتلال.

اما في الكويت وعقب استياء واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، استدعت وزراة الخارجية الكويتية الجمعة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة للتعبير عن احتجاجها بسبب نشر السفارة مواد تدعم المثلية الجنسية على حسابيها على منصتي أنستاغرام وتويتر.

واستخدم الكويتيون وسم "بيان الخارجية يمثلني" للتعبير عن شكرهم لخطوة وزارة الخارجية تجاه منشورات السفارة الامريكية في الكويت.

في مجال اخر، أثار الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والخدمات في بعض الدول العربية، موجة عامة من الاستنكار والرفض وحملات لمقاطعة تلك البضائع للضغط من أجل تحسين الأسعار.

وفي بريطانيا بدأ بعض طالبي اللجوء، إضرابا عن الطعام، في أحد مراكز الإيواء والإحتجاز، المخصصة لهم على الأراضي البريطانية، بعد إبلاغهم بأن عملية نقلهم إلى رواندا ستتم قريبا.

وأعلنت الحكومة البريطانية قبل نحو شهرين، خططاً لنقل طالبي اللجوء إلى معسكرات في رواندا، حتى يتم البت في طلباتهم.