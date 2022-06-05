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كازاخستان: 68% نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور

كازاخستان: 68% نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أغلقت مراكز الاقتراع في كازاخستان أبوابها ، اليوم الأحد في إطار الاستفتاء الجمهوري على التعديلات الدستورية.

العالم-آسيا والباسيفيك

وأغلقت آخر مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش. وقبل ساعة من ذلك أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة المشاركة قاربت 68 %. وينتظر صدور نتائج موقتة مساء الأحد.

وتم وضع التعديلات تنفيذا لخطة الرئيس قاسم جومارت توكايف للإصلاحات السياسية، وهي تهدف لتسهيل الانتقال النهائي من نظام حكم رئاسي "فائق الصلاحيات" إلى جمهورية رئاسية ببرلمان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة، ما يستدعي التخلي عن التركيز المفرط للسلطات لدى الرئاسة، بما في ذلك من خلال تقليص مشاركة رئيس الدولة في تشكيل مجلس الشيوخ وتأثيره في عمل الهيئات التمثيلية والتنفيذية المحلية.

وتمنع التعديلات رئيس الدولة من الانضمام إلى الأحزاب السياسية خلال فترة ولايته، وينطبق هذا الحظر على كبار المسؤولين أيضا، كما يمنع أقرب أقارب الرئيس من تولي مناصب قيادية في مؤسسات الدولة.

وتهدف بعض التعديلات إلى تعزيز احترام حقوق وحريات المواطنين، بما في ذلك من خلال إنشاء محكمة دستورية، وتثبيت مكانة مفوض حقوق الإنسان دستوريا، وفرض حظر غير مشروط على عقوبة الإعدام. كما سيخلو الدستور في حال إقرار التعديلات، من ذكر وضع وسلطات وامتيازات الرئيس الأول للدولة نور سلطان نزارباييف.

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