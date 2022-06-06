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كوريا الجنوبية وامريكا تطلقان 8 صواريخ ردّا على تجربة كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية وامريكا تطلقان 8 صواريخ ردّا على تجربة كوريا الشمالية
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أطلقت كوريا الجنوبية وامريكا 8 صواريخ قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وذلك ردًّا على تجربة كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية أمس.

العالم-اسيا والباسفيك

وأعلن الجيش الأميركي في بيان: "أطلقنا صاروخا واحدا في بحر اليابان خلال تدريب مشترك مع كوريا الجنوبية".

وأضاف البيان أن الجيش الكوري الجنوبي أطلق 7 صواريخ في بحر اليابان خلال التدريب.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، عقب اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول تدريبات مشتركة بينهما تشمل حاملة طائرات أميركية.

وقالت قيادة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت تلك الصواريخ من 4 مواقع مختلفة على الأقل في غضون 35 دقيقة، متهمة كوريا الشمالية بالاستفزاز.

ووفقا لتقارير، حلقت الصواريخ لمسافة تتراوح بين 110 و670 كيلومترا قبل أن تسقط في بحر اليابان، المعروف أيضا لدى الكوريين بالبحر الشرقي. ويصل مدى الصاروخ الباليستي القصير المدى إلى حوالي ألف كيلومتر.

واعتبر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي يشكلان "تهديدا للسلم العالمي".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه لا يمكن التسامح مع ما تفعله كوريا الشمالية، مضيفا أن طوكيو ستواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لجمع المعلومات ومراقبة التنبيهات لضمان السلام والأمن.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية، والتي يمكنها حمل رؤوس نووية.

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