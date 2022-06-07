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وزیر الداخلیة العراقي: إلغاء التأشیرات مع إيران بشكل تدريجي

وزیر الداخلیة العراقي: إلغاء التأشیرات مع إيران بشكل تدريجي
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزیر الداخلیة العراقي عثمان الغانمي عن إلغاء التأشیرات مع إيران بشكل تدريجي، وأضاف أنه يمكن إلغاء التأشيرة لألفي زائر إیراني يوميا، وذلك بعد زيارة قام بها الى طهران اليوم الثلاثاء.

العالم - إيران

وقال الغانمي للصحفیین الیوم الثلاثاء بشأن إلغاء تأشیرات السفر للعراق بالنسبة للايرانيين: الیوم قمنا بزیارة ودیة للجمهوریة الإسلامیة واجتمعنا مع وزیر الداخلیة الإیراني.

وأضاف وزیر الداخلیة العراقي: ناقشنا في هذا الاجتماع موضوع ضمان الأمن في الحدود المشترکة بین البلدین والعدید من القضایا ذات الاهتمام المشترك بما فيها المعابر غیر الشرعیة للحدود والاتجار بالمخدرات والبشر.

وأوضح أن: تفشي وباء کورونا کان له أثر سلبي علی حركة الزوار بين البلدين وبعد السیطرة علی هذا المرض، فقد شهدنا فتح ممرات جویة بین البلدین وإلغاء التأشیرات للمسافرین جواً بین العراق و إیران.

وفي إشارة إلی تکلفة الرحلات الجوية قال: نعمل على توفير التسهيلات اللازمة لزوار الأربعين.

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