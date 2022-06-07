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استطلاع: ثقة الأمريكيين بالحكومة تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق

استطلاع: ثقة الأمريكيين بالحكومة تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث أن ثقة الأمريكيين في حكومتهم، والتي تراجعت لعقود، تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

العالم- الأميركيتان

وأظهر الاستطلاع أن ثقة الأمريكيين في الحكومة الفيدرالية ظلت منخفضة طوال غالبية القرن الحادي والعشرين، خاصة منذ أن تولى الرئيس السابق جورج بوش الابن منصبه.

وأفاد الاستطلاع بأن 20% فقط من الأمريكيين "يثقون في أن الحكومة الفدرالية تفعل الشيء الصحيح دائما أو في معظم الأوقات"، بينما قال 6% فقط من الأمريكيين إنهم يعتبرون أن على الحكومة الفيدرالية "توخي الحذر بشأن أموال دافعي الضرائب"، ويعتقد 8% فقط أن الحكومة "تستجيب لاحتياجات الأمريكيين العاديين".

ووافق حوالي 70% من الأمريكيين على حفاظ الحكومة على الولايات المتحدة في مأمن من الإرهاب وكذلك الاستجابة للكوارث الطبيعية.

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