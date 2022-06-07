ماذا سيكون رد فعل إيران على إصدار قرار الوكالة الدولية المحتمل؟

خاص بالعالم

بالتزامن مع اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار مناهض لإيران إلى مجلس الوكالة.

وأعلنت الدول الأربع أيضا إنه وبسبب عدم وجود تعاون بالقدر الكافي من قبل إيران لا تزال هناك قضايا وخلافات وضمانات عالقة من دون حل، ودعت إيران إلى الموافقة على الفور على اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمزيد من التواصل والتعاون لحل جميع قضايا الضمانات المتبقية.

وفيما رعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث صياغة مشروع القرار المناهض لايران في مجلس المحافظين، أعلنت إيران أنها سترد بشكل مناسب وسريع وفعال على ذلك، مؤكدة أن مسؤولية تداعيات هذا القرار تقع على عاتق المدير العام للوكالة ومن يقف وراءه.

ترى ماذا الذي يعنيه إصدار هذا القرار؟

وما هي التبعات والعواقب المترتبة عليه؟

وبشأن ملف هذه الحلقة نستعرض بعض ما جاء في مواقع الصحف والقنوات والوكالات العالمية ونبدأ مع صحيفة "تایمز اوف اسرائیل" التي كررت قضية المهلة النهائية الملفقة التي تم الترويج لها في الآونة الأخيرة، وقالت: إن القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، هو علامة على نفاد صبر متزايد من قبل هذه الدول.

وأضافت أن دبلوماسيين قد حذروا من أن نافذة إنقاذ الاتفاق النووي التاريخي على وشك أن تغلق. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إيران في وقت سابق إنها لن تقبل وضع أي مهلة أو موعد نهائي وإنه يجب تحقيق مصالح البلاد خلال سير المفاوضات.

وننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت في مقال أن "إسرائيل" تتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية توجيه تحذير واضح لإيران بشأن برنامجها النووي.

وخلال إشارتها إلى زيارة غروسي للأراضي المحتلة ولقاءه مع نفتالي بينيت، ذكرت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتصرف بقواه الذاتية لردع إيران.

طبعاً السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه كيف يمكن لكيان لا يلتزم بأي معاهدة دولية في المجال النووي يستطيع توجيه تهديد لدولة خضعت لأكبر عدد من عمليات التفتيش؟

وبدعوى الاطلاع على نص مسودة القرار، أفادت وكالة رويترز بأن مجلس محافظي الوكالة يدعو إيران إلى التحرك العاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية والقبول دون تأخير باقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراء المزيد من التواصل لتوضيح وحل كل قضايا الضمانات العالقة.

وتوالت هذه الأنباء في الوقت الذي امتثلت فيه إيران لجميع التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وهو ما أكدته الوكالة الدولية بنفسها أيضاً.

وللاضاءة اكثر على هذا الموضوع يستضيف برنامج (من ايران) الخبير في الشؤون الدولية عزيز غضنفري الخبير والباحث السياسي تحسين الشيخي.

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