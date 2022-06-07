اللواء الرزامي يكشف جديد مناقشات عمان وقرب عودة اللجنة الى صنعاء

العالم- اليمن

وخلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، أوضح اللواء الرزامي أن الطرف الآخر يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية ضيقة من أجل خدمة أهدافه العسكرية.

وقال اللواء الرزامي: "ما زلنا على موقفنا الثابت حول فتح طرق كمرحلة أولى تسهم في التخفيف من معاناة أبناء تعز وبقية المحافظات".

وأضاف: "قدمنا مبادرات لفتح 3 طرق في تعز كمرحلة أولى وهي طرق: كرش الشريجه الراهدة، الزيلعي الصرمين صالة، الستين الخمسين الدفاع الجوي بير باشا".

وأكد اللواء الرزامي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف لتشكيل غرف عمليات مشتركة لمتابعة الخروق في الجبهات خلال فترة التهدئة المعلنة.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية الوطنية في مشاورات عمان ستعود إلى صنعاء قريبا للتشاور مع القيادة ودراسة الأفكار والمقترحات التي تم نقاشها مع ممثل الأمم المتحدة.