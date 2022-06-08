شاهد.. معرض السياحة الأول للدول الاسلامية في طهران

العالم - مراسلون

حدث سياحي إبداعي للدول الإسلامية، هي النسخة الاولى للمعرض السياحي للدول الإسلامية، حضره مشاركون محليون، وأجانب ليتناول أحدث الفرص السياحية، كما يرمي المعرض الى طرح أسواق سياحة جديدة، وتعزيز العلامات التجارية والعلاقات مع الدول الإسلامية، وتبادل آخر المعلومات والخبرات، ويتناول آخر مستجدات قطاع السياحة.

وقالت ازاده مستعاني وهي المديرة التنفيذية للمعرض لمراسل قناة العالم: "الهدف من اقامة هذا المعرض هو تطوير البنى التحتية للسياحة، وكما نعلم فان السياحة الإسلامية تعد من أقدم السياحات، وأكثرها ازدهارا في الماضي والحاضر حول العالم، والتي لا تعوقها الصعوبات المناخية أو سوء الأحوال الجوية، وأثرها قديم يصل بقدمة الثقافة الاسلامية نفسها وعلينا تعريفها للجميع".



بدروه قال عباس تقدسي نجاد وهو مدير مجمع افتاب للمعارض: "نظرا الى الأهمية الثقافية والاقتصادية لصناعة السياحة، فيجب التركيز على القواسم الثقافية المشتركة بين الدول الإسلامية، وخاصة الدول الإسلامية والدول المجاورة، وتطوير صناعة السياحة في إيران والمنطقة".



وقد تم التخطيط للحضور والتعريف بمدن الدول الإسلامية المختلفة التي لا تعرف قدراتها السياحية ومعالمها الثقافية والدينية، كي يتمكنوا من حضور هذا الحدث بهوياتهم ورموزهم، كجزء من هذا الحدث، وبدعم من البلديات والمنظمات السياحية في العالم الإسلامي.

وشارك في المعرض اکثر من 15 دولة اسلامية، بينها باكستان وتركيا والعراق وطاجيكستان وعمان ودول إسلامية أخرى.



وقال دلير شريف اف وهو مشارك من طاجيكستان: "مشاركتنا في المعرض تأتي في اطار تعريف مقومات بلدنا في المجال السياحي والتي تساعد على تطوير العلاقات السياحية بين ايران وطاجيكستان".



تنوعت أروقة المعرض، حيث شاركت فيه مكاتب وشركات خدمات السياحة، والحرف اليدوية، والهدايا التذكاري، مراكز الإقامة، الفنادق، والمراكز الترفيهية والثقافية، المعاهد العلمية، المناطق الحرة، منتجو الأغذية الحلال، الملابس الإسلامية، وألبسة المناسك المختلفة، ومنتجو وصناع الاجهزة والمعدات السياحية.

يهدف المعرض الى التعريف بالقدرات السياحية لدول العالم الاسلامي وتعزيز العلاقات بين النشطاء والشركات.

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