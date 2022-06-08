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6 قتلى في هجوم مسلح على تلاميذ مدرسة ثانوية بالمكسيك

6 قتلى في هجوم مسلح على تلاميذ مدرسة ثانوية بالمكسيك
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قتل مسلّحون 5 تلاميذ مدرسة ثانوية وامرأة ستينية بإطلاق للنار في شارع وسط عاصمة المكسيك، كما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

العالم - الأميركيتان

وبحسب الشرطة، أطلق مسلحون النار على مجموعة من التلاميذ ليل الاثنين الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 3 شبان وفتاتين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً كانت في المنطقة نفسها.

وقال سيزار برييتو رئيس بلدية مدينة غواناخواتو: "للأسف، يمكننا القول إنه قبل ساعات قليلة في بلدة بارون، فقد ستة أشخاص حياتهم في هجوم مسلح".

ووقع إطلاق النار الجماعي بعد أسبوعين من مقتل 8 نساء وثلاثة رجال في هجومٍ انتقامي على ما يبدو، على فندق في سيلايا، وهي مدينة أخرى في غواناخواتو.

وأصبحت غواناخواتو الواقعة في المركز الصناعي المزدهر في المكسيك، واحدة من أكثر الولايات عنفاً في المكسيك بسبب النزاع بين عصابتَي "سانتا روسا دي ليما" و"خاليسكو نويفا خينيراسيون".

وتتقاتل العصابتان من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات والوقود المسروق.

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2006 عندما أطلقت الحكومة عملية عسكرية لمكافحة المخدرات، تم تسجيل أكثر من 340 ألف جريمة قتل، وفقاً للأرقام الرسمية.

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