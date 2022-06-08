أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 08 يونيو 2022

وطن امروز ..

إيران تعد حزم رد على أي قرار منحاز ضدها بمجلس حكام الوكالة الدولية

ايران ..

الكيان الصهيوني يلعب بورقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأليب الأجواء ضد إيران

آرمان ملي ..

وزير الخارجية الروسي يتهم الرئيس الأوكراني بتنفيذ أجندات أمريكية والعمل بإملاءات واشنطن

جمهوري اسلامي ..

تفاقم المعارك بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية بشرق أوكرانيا وحرب شوارع بمدينة "سيفورودونيتسك"

حمايت ..

الحشد الشعبي العراقي يطهر منطقة بشمال بغداد من وجود شراذم وخلايا داعشية

سياست روز ..

المدن البحرينية تشهد مظاهرات مناهضة للنظام الخليفي تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين

كيهان ..

حزب الله يؤكد جهوزيته للتصدي لإنتهاك الكيان الصهيوني حقوق لبنان البحرية

ابرار ..

مندوب روسيا الدائم بالمنظمات الدولية .. موسكو لن تواكب أي قرار ضد إيران بمجلس الحكام

مردم سالاري ..

إحتمال إعادة ملف البرنامج النووي الإيراني الى مجلس الأمن الدولي ضعيف للغاية

اطلاعات ..

الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارة جوية صهيونية على جنوب العاصمة دمشق

ابتكار ..

أردوغان يدعو لإقالة وزير الدفاع السويدي كشرط للموافقة على إنضمام السويد للناتو

جوان ..

محافل إعلامية أمريكية تزيح الستار عن تحرك السعودية للإعتراف بالكيان الصهيوني

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها (نهاية تظاهر بايدن بالدفاع عن حقوق الإنسان ).. جو بايدن ركز بحملته الرئاسية مقابل دونالد ترامب على اخطاء الاخير ونقاط ضعفه الداخلية من جانب وعلى تجاهله لقضايا حقوق الانسان بتعتيمه على الجرائم السعودية باليمن وعلى دور ولي العهد السعودي بقضية قتل خاشقجي من جانب اخر , ونجح بايدن في الحاق هزيمة بترامب والوصول للبيت الابيض .. ولكن ( بعد فترة فتور في العلاقات الأمريكية السعودية يدور الحديث اليوم حول زيارة مرتقبة لبايدن للرياض والإلتقاء مع بن سلمان )

ان رائحة النفط باتت تدفع بايدن لوضع قناع الدفاع عن حقوق الانسان جانبا وتجاهل كل مواقفه الاستعراضية بشأن المآىساة الانسانية باليمن وانتهاكات السعودية لحقوق الانسان بالداخل وتجاهل حتى موضوع قتل خاشقجي . ان بايدن يسير عمليا في نفس طريق ترامب الذي لم يكن يرى سوى نفط السعودية وعائداتها النفطية الضخمة .

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( حرب تحظى بدعم الجميع )كتبت صحيفة خراسان .. المناقشات والصراعات السياسية في لبنان لا تحمل مفاجأة لاحد في ظل طبيعة نظامه السياسي والتنوع الديني والطائفي في هيكليته الاجتماعية , ولكن الذي يحدث اليوم على صعيد انتهاك الكيان الصهيوني لحقوق لبنان البحرية يعكس وجود اجماع لبناني دون نقاش على ضرورة التصدي له . ( إن لبنان بكل أطيافه السياسية والإجتماعية شجب إقامة الكيان منصة حفر بحرية للتنقيب عن الغاز بمنطقة متنازع عليها) الرئيس اللبناني ميشال عون ادان العدوان الصهيوني بشدة وكذلك شجبه رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي . وحتى زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المعروف بخلفيات ميوله الغربية وبصلاته القديمة مع الكيان لم يجرؤ على انتقاد اجواء الاستعداد الوطني للتصدي لهذا الكيان لتفادي مواجهة الرأي العام الغاضب . وبالطبع اكد حزب الله جهوزيته لاستخدام القوة في حالة طلب الحكومة التصدي للانتهاك الصهيوني. .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( خطوة واحدة بين حكومة بينيت والإنهيار).. حكومة نفتالي بينيت الهشة تقف مرة اخرى على حافة الانهيار مع ابداء نائب اخر في الكنيست يمثل احد الاحزاب في هذه لحكومة الائتلافية عزمه على الاستقالة . وتشهد تل ابيب تحركات سياسية محمومة لاقناع هذا النائب الغاضب بالعدول عن موقفه لتفادي انهيار الحكومة. ( إن إحتمال سقوط حكومة بينيت مطروح بأية لحظة لفقدانها الأغلبية اللازمة بالكنيست ولتفاقم الأوضاع الإقتصادية والأمنية بالكيان ) وتقول محافل سياسية بتل ابيب ان هذه الحكومة تقف على كف عفريت ويكفي انسحاب ولو نائب واحد مؤيد لها من الكنيست لوضعها تحت رحمة قوى المعارضة بزعامة نتانياهو وبالتالي لدخول الكيان لدوامة سياسية خانقة جديدة.وحسب هذه المحافل فان المخاوف الاكبر قد لا ترتبط بمستقبل حكومة بينيت او بأية ازمة سياسية اخرى قدرما ترتبط في الواقع بتفاقم الافق الظلم لمستقبل الكيان نفسه .

آرمان ملي ..

صحيفة أرمان ملي سلطت الضوء على اجواء التصعيد بين الكوريتين في مقالها ( تفاقم التوتر بأجواء شبه الجزيرة الكورية ).. اجرت كوريا الشمالية في الآونة الاخيرة مناورات صاروخية ضخمة باطلاق ثمانية صواريخ بالستية دفعة واحدة , وردت امريكا وكوريا الجنوبية بمناورات صاروخية مماثلة وبمناورات جوية لعشرات المقاتلات في رسالتي تحذير لبيونغ يانغ . ( إن أجواء التصعيد إزدادت بتوقعات حول قرب قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية قالت أمريكا إنها سترد عليها بجدية ) ان كل المؤشرات باتت تعطي انطباعا مخيفا حول قرب اندلاع حرب واسعة وخطيرة بشبه الجزيرة الكورية لدى وقوع اي احتكاك عسكري محدود متعمد ام عن طريق الخطأ والصدفة حيث تضع كل الاطراف اصابعها على الزناد.

ايران ...

حول الخلافات الساخنة الاخيرة بين لبنان والكيان الصهيوني بشآن ترسیم الحدود البحرية , كتبت صحيفة ايران في مقالها ( كمين تل أبيب لسرقة الغاز اللبناني ).. تحركت تل ابيب مؤخرا لفرض حالة امر واقع في منطقة بحرية متنازع عليها بالبحر الابيض المتوسط يؤكد لبنان بانها جزء من مياهه الاقليمية تضم احتياطات مهمة من الغاز الطبيعي. ( الكيان الصهيوني أقام حفارة بحرية بحقل كاريش الغازي الذي يؤكد لبنان أنه يقع بمياهه الإقليمية بتلك المنطقة ) الامم المتحدة دخلت على الخط لتفادي حدوث مضاعفات داعية الطرفين لاستئناف التفاوض الا ان بيروت اكدت ان الجانب الصهيوني يستغل المفاوضات كما سبق بجولتي مفاوضات غير مباشرة لشراء الوقت لتنفيذ مخططاته بسرقة ثروات لبنان الطبيعية بالبحر الابيض المتوسط. وفي هذا السياق وجه الرئيس اللبناني ميشال عون انذارا للكيان الصهيوني حول التبعات الخطيرة التي ستترتب عن مواصلته سرقة الغاز اللبناني , كما اكد حزب الله جهوزيته للتصدي للسرقات الصهيونية متى ما طلبت الحكومة اللبنانية ذلك .