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الحرس الثوري: ينبغي الاسراع في صناعة السفن

الحرس الثوري: ينبغي الاسراع في صناعة السفن
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعا نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد " علي فدوي" الى الاسراع في صناعة السفن معتبرا ذلك بأنه يؤدي دورا مهما في توفير فرص العمل وبذل الجهود لتدخل السفن في الخدمة خلال أقل فرصة ممكنة.

العالم - ايران

وقال المسؤول في اتصال مصور مع مركز تدشين ناقلة النفط «افراماکس ۲» في بوشهر: لو تم استخدام قدرات وعلم الشبان الايرانيين، سنرى حينذاك مؤشرا للعلم الايراني في اي منطقة من هذا العالم سواء كان في البر او في البحر او في السماء.

واعتبر نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية صناعة السفن من الصناعات التي يمكن ان توفر فرص العمل واستحصال العائدات الى ما شاء الله.

وأعرب العميد " فدوي " عن امله بأن تتكلل الاختبارات البحرية بالنجاح ويتم ادخال ناقلة النفط «افراماکس ۲» في الخدمة في اقرب وقت ممكن.

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الحرس الثوري: ينبغي الاسراع في صناعة السفن

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