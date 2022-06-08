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مسؤول: تجارة ايران غیر النفطية تنمو بنسبة 38 %

مسؤول: تجارة ايران غیر النفطية تنمو بنسبة 38 %
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث بإسم الجمارك الايرانية، سيد روح الله لطيفي، ان تجارة ايران غیر النفطية خلال الشهرين الاولين من العام الحالي شهدت زيادة بنسبة 38 % مشيرا الى تصدير السلع لـ 4 دول مطلة على بحر الخزر.

العالم - إيران

وقال لطيفي انه تم تصدير 338 طن من السلع الايرانية الى جمهورية آذربيجان بقيمة 114 مليون و977 الف و653 دولار حيث كانت هذه الجمهورية البلد الاول الذي يتم اليه تصدير هذه السلع.

وأضاف المتحدث بإسم الجمارك الايرانية قائلا: ان روسيا كانت البلد الثاني الذي تم اليه تصدير 663 طن بقيمة 68 مليون و584 الف و372 دولار.

وشدد لطيفيان على ان جمهورية تركمنستان كانت البلد الثالث الذي استورد 232 الف و359 طن من السلع الايرانية بقيمة 58 مليون و602 الف و782 دولار.

واعتبر جمهورية كازاخستان البلد الرابع الذي استورد من ايران 94 الف و3 اطنان من السلع في الشهرين الاول من العام الجاري بلغت قيمته 20 مليون و854 الف و633 دولار.

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