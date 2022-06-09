شاهد.. أهم الانجازات في معرض الشركات المعرفية بمدينة مشهد

العالم - ايران

على غرار شعار العام الإيراني، شهدت مدينة مشهد شمال شرقي إيران معرضاً للتعرف على المنتجات المعرفية المحلية بغية دعمها حكومياً وشعبياً.

شركات ناشئة معرفية على يد نخبة طموحة شابة في المدن الإيرانية، يتفقدها نائب رئيس الجمهورية كي تستعجل الحكومة في رعايتها والاستفادة من طاقاتها الوطنية.

العتبة الرضوية المقدسة بدورها اتخذت مساراً لدعم لوجستي ومالي من النشاط الاقتصادي غير النفطي داخل البلاد كي تسبق المؤسسات الدينية في دعم النخب الإيرانية.

وقال آرمان فيضي مدير شركة معرفية "عندما دخلَ البلد في أزمةِ المياه بادرْنا الى تدشينِ جهازٍ ذكي للتحکم باستهلاكِ المياه في الزراعة، وقد تم بيعُ عَشَرةِ آلافِ جهازٍ خلالَ فترةٍ وجيزة".

بدورها أوضحت مهسا أخوان وهي مديرة شركة معرفية ايضا "لدينا ثلاثُ براءاتِ اختراع، وقد أنجزْنا عدةَ منتجاتٍ معرفية في مجالِ النقلِ العام في مدينة بوشهر، ونتطلعُ للمزيد من التواصل مع الحكومة".

وأكد

نائب رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران سورنا ستاري أن مدينةُ مشهد تمتلكُ شركاتٍ معرفيةً قيّمة في مجالِ الذكاءِ الاصطناعي واينترنتِ الاشياء وغيرِها ونشكرُ العتبةَ الرضوية على دعمِها المتواصل لهذه الشركات".