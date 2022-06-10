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شاهد بايدن يسقط في موقف محرج !

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

تعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، لموقف محرج، عندما صعد إلى الـ"آير فورس وان".

العالم - منوعات

و سقط بايدن على سلم طائرة الـ"آير فورس وان"، لكنه لم يتعرض لأذى وواصل الصعود بشكل طبيعي.

وبعد حديثه مع الصحفيين، ارتجل بايدن الدرج إلى طائرته الرئاسية "آير فورس وان"، مستعدا للسفر إلى كاليفورنيا، لكنه تعثر أثناء صعوده.

لكن الرئيس الأميركي سرعان ما تدارك الموقف، وقام بشكل سلس، ثم واصل طريقه إلى باب الطائرة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعثر بايدن فيها خلال صعوده سلم "آير فورس وان"، فسبق له أن سقط بشكل أقوى على ركبته في مارس 2021.

وقتها ألقت نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم في هذه "السقطات" على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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