لأول مرة منذ تولي بايدن الرئاسة.. وزير الدفاع الأمريكي يجتمع اليوم مع نظيره الصيني في سنغافورة

العالم - الأميرکيتان

وسيكون الاجتماع هو أول لقاء شخصي بين أوستن ووي، اللذين تحدثا مع بعضهما البعض آخر مرة عبر الهاتف في 20 أبريل، والتي كانت في حد ذاتها أول مكالمة من هذا القبيل منذ تولي جو بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يناقش المسؤولان إقامة "حواجز حراسة" بين الولايات المتحدة والصين وسط المنافسة المتزايدة بين واشنطن وبكين، وفقا لما ذكره مسؤول دفاعي أمريكي كبير.

وقال المسؤول إن قضية تايوان ستحتل أيضا مكانة بارزة في جميع محادثات أوستن. وأضاف أن الطرفين سيحاولان أيضا تجنب تكرار اجتماع مارس 2021 بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني يانغ جيتشي، والذي اتهم فيه الطرفان بعضهما البعض بارتكاب انتهاكات متعددة لقواعد الاجتماعات.

من جهته، أشار متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن أوستن يرغب في إبقاء خطوط الاتصال مع الجيش الصيني مفتوحة لمنع أي سوء تفاهم في المستقبل بين البلدين.

وأرسلت الصين الشهر الماضي، ردا على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي لتايوان، 30 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة، وحثت امريكا على تجنب إرسال إشارات عن استقلال تايوان.