الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة منذ تولي بايدن الرئاسة.. وزير الدفاع الأمريكي يجتمع اليوم مع نظيره الصيني في سنغافورة

لأول مرة منذ تولي بايدن الرئاسة.. وزير الدفاع الأمريكي يجتمع اليوم مع نظيره الصيني في سنغافورة
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، مع نظيره الصيني وي فنغي، في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بسنغافورة.

العالم - الأميرکيتان

وسيكون الاجتماع هو أول لقاء شخصي بين أوستن ووي، اللذين تحدثا مع بعضهما البعض آخر مرة عبر الهاتف في 20 أبريل، والتي كانت في حد ذاتها أول مكالمة من هذا القبيل منذ تولي جو بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يناقش المسؤولان إقامة "حواجز حراسة" بين الولايات المتحدة والصين وسط المنافسة المتزايدة بين واشنطن وبكين، وفقا لما ذكره مسؤول دفاعي أمريكي كبير.

وقال المسؤول إن قضية تايوان ستحتل أيضا مكانة بارزة في جميع محادثات أوستن. وأضاف أن الطرفين سيحاولان أيضا تجنب تكرار اجتماع مارس 2021 بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني يانغ جيتشي، والذي اتهم فيه الطرفان بعضهما البعض بارتكاب انتهاكات متعددة لقواعد الاجتماعات.

من جهته، أشار متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن أوستن يرغب في إبقاء خطوط الاتصال مع الجيش الصيني مفتوحة لمنع أي سوء تفاهم في المستقبل بين البلدين.

وأرسلت الصين الشهر الماضي، ردا على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي لتايوان، 30 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة، وحثت امريكا على تجنب إرسال إشارات عن استقلال تايوان.

روابط ذات صلة

الصين: أمريكا مذنبة بـ"دبلوماسية الإكراه"

الصين: العقوبات غير قادرة على حل الأزمة الأوكرانية

بايدن يبحث التراجع عن رسوم جمركية فرضها ترامب على الصين

الصراع الصيني الأميركي يزعزع إستقرار باكستان سياسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد حسن نصرالله يضع النقاط على الحروف

السودان..جهود لتعزيز مخزون الحبوب

بارلماني لبناني: "المقاومة" تعرف جيدا كيف تحمي ثروات لبنان وتدافع عن حقوقه"

مسلسل اعتقالات الاحتلال لاتنتهي.. اعتقال ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

كيف ترسم المقاومة سيناريو الرد على اعتداء الاحتلال على حقوق لبنان البحرية؟

روسيا تنوي منع اليابان من صيد الأسماك في الكوريل