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مغربي محكوم بالإعدام يكشف عن راتبه في صفوف القوات الأوكرانية

مغربي محكوم بالإعدام يكشف عن راتبه في صفوف القوات الأوكرانية
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أجرت قناة آرتي الروسية مقابلة مع المغربي سعدون إبراهيم تحدث فيها عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.

العالم - المغرب

وقال إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام إنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 (الف) دولار تقريبا في الشهر.

ووجه المرتزق المغربي رسالة حث فيها أقرانه الراغبين بالاتحاق في صفوف المتطرفين بعدم القدوم إلى هذا البلد.

وحكمت محكمة دونيتسك أمس بإعدام سعدون إبراهيم إلى جانب اثنين من المرتزقة البريطانيين حيث أدين أيدن أسلين وشون بينر أيضا، بجرم "العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما وجهت إليهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

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مغربي محكوم بالإعدام يكشف عن راتبه في صفوف القوات الأوكرانية