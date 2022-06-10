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إعلام عبري: استعداد أمني لرد من حزب الله في حقل 'كاريش'

إعلام عبري: استعداد أمني لرد من حزب الله في حقل 'كاريش'
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع "والاه" العبري، اليوم الجمعة، أنّ "الجيش الإسرائيلي يستعد لردٍ من قبل حزب الله على نشاطه في حقل كاريش" وفق تعبيره.

العالم- الاحتلال

وقال "جيش" الاحتلال إنّه يستعد "للاستفزاز، والأمر يتطلب تفكيراً عسكرياً ودبلوماسياً"، وفق ما أفاد "والاه".

كذلك، حذّرت مصادر عسكرية إسرائيلية من "هجوم طائرات من دون طيار أو من ضربات صاروخية باتجاه حقل كاريش على حد قولها".

ويقع حقل "كاريش" ضمن الخط الحدودي رقم 29 الذي يعتبره وفد بيروت المفاوض حدوداً لبنانية.

وأشار الموقع إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يستعد لمختلف السيناريوهات الأمنية بعد تفعيل المنصة في المنطقة المتنازع عليها"، ونقل عن مصادر عسكرية أنّ "الجيش الإسرائيلي لا يضع قوات كافية حول المنصة".

وصرّح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس الخميس، بأنّ الهدف المباشر "يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش، ووقف النشاط الذي سيبدأه، أو قد يكون بدأه".

وأكّد حزب الله، في وقتٍ سابق، استعداده لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة"، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن "تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدودَ لبنان البحرية".

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوفد اللبناني التقني العسكري المفاوض العميد بسام ياسين، في وقتٍ سابق، أنّ "الاعتداء الإسرائيلي على السيادة اللبنانية، ليس في وجود الباخرة في حقل كاريش، بل في سحب هذه الباخرة الغاز من هذا الحقل وتصديره".

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إعلام عبري: استعداد أمني لرد من حزب الله في حقل 'كاريش'