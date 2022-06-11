ايران: ليس لدينا اية قيود لتنمية العلاقات مع نيجيريا

العالم - ايران

وخلال استقباله وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية زبيرو دادا، الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، اعرب وزير الخارجية الايرانية عن ترحيبه لتنمية العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية في العامين الماضيين، وقال: ان حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع الامكانيات الموجودة في البلدين وهو بعيد عن المستوى المطلوب.

وفي إشارة إلى تصميم الجمهورية الإسلامية الايرانية في التعامل والتعاون مع الدول الأفريقية، وخاصة نيجيريا في إطار السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الحالية (الثالثة عشرة) ، قال امير عبداللهيان" ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تضع أي قيود بشأن تنمية العلاقات مع نيجيريا، وتعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية.

ونقل أمير عبداللهيان تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي إلى نظيره النيجيري محمد بخاري، ووجه له دعوة رسمية لزيارة طهران.

من جانبه أعرب وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية عن ارتياحه لزيارة طهران وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين بنجاح، وشكر الجانب الإيراني على التنسيق الذي تم من أجل عقد هذا الاجتماع بنجاح، وقال: بالتخطيط الجيد، هناك العديد من الفرص في العلاقات بين البلدين.

وأعرب المسؤول النيجيري عن أمله في أن يساعد تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع اللجنة المشتركة بشكل كبير على زيادة مستوى التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ.

كما أعلن استعداد الجانب النيجيري لزيادة التعاون والتعامل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وقال: نتوقع أن نشهد تطوير التعاون في شتى المجالات بين البلدين في المستقبل.