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كبار علماء البحرين يستنكرون دعوات السفارة الأمريكية إلى ترويج الفاحشة

كبار علماء البحرين يستنكرون دعوات السفارة الأمريكية إلى ترويج الفاحشة
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

استنكر كبار علماء البحرين «السيد عبد الله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ محمد صنقور، الشيخ محمود العالي، الشيخ علي الصددي» الدعوات المشبوهة التي صدرت بأكثر من وسيلة عن السفارة الأمريكية في البحرين، والتي تروج للفاحشة .

العالم- البحرين

وأعرب كبار علماء البحرين في بيان لهم عن استهجانهم واستقباحهم هذه الدعوات، وذلك انطلاقًا من المسؤوليَة الدينيَة وحرصًا على حماية المجتمع المؤمِن بقيم الدينِ والفطرة والطهارة، إذ إنها تتجاهل دينَ البحرين وقيمه وأعرافَه غيرَ عابئةٍ ولا مكترثة بمشاعر أبنائه، وفق تعبيرهم.

وطالب كبار العلماء الجهات الرسميَة المعنية بمثل هذا الشأن بأنْ تستنكر رسميًا هذا الفعل المناقض لمقتضيات الأعراف، أسوةً بعددٍ من الدول العربية والإسلامية.

وتشهد المدن والبلدات البحرينية استنكاراً شعبيا واسعاً لقيام السفارة الأمريكية بالترويج للشذوذ عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين.

وقال تقرير حقوقي بحريني، إن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ينخرها الشذوذ وتريد فرض شذوذها على العالم، وإذا كان هناك في الحكومات من لا يعترض عليه فإن شعب البحرين لن يسكت على هذه الجرائم التي تتعارض ومعتقداته".

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