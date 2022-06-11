العالم – نقطة تواصل

وناقش برنامج"نقطة تواصل" موضوع السجون البحرينية والأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلين السياسيين في غياهب تلك السجون كانت الموضوع الابرز الذي ركز عليه نشطاء البحرين في مختلف المنصات الرقمية.

فبعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير جدا ومحاولة النظام البحريني التعتيم على هذا الموضوع ابتلي سجناء البحرين تحديدا في سجن جو المركزي بانتشار داء السل الرئوي كالنار في الهشيم.

اجتماع نشطاء البحرين في مختلف منصات التواصل الاجتماعي وأطلقوا "جمعة الانقاذ" من أجل الدعوة للإفراج الفوري عن سجناء الرأي وتحديدا المرضى والمصابين بداء السل الرئوي.

وتناول البرنامج ثبوت إصابة 9 حالات بالتهاب السل الرئوي في سجن “جو” المركزي، دون أن يقدم النظام الخليفي على أي إجراء ليمنع تناقل العدوى بينهم، بل يعمد إلى جمع المصابين مع باقي المعتقلين بهدف تفشي المرض. وإذ تُصرّ السلطات البحرينية على تجاهل الأوضاع السيّئة التي يمرّ بها المعتقلون السياسيون في سجونها جراء إهمالهم صحيًا وحرمانهم من الرعاية اللازمة. شهدت عدة مناطق في البحرين.

والقى البرنامج الضوء على المسيرات الاحتجاجية في البحرين التي اتت تحت مسمى “جمعة الإنقاذ” وهي مسيرات احتجاجية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين ورفضا لسياسة الإهمال المتبعة من قبل سلطات آل خليفة بعد تفشي مرض السل الرئوي بينهم، كما المطالبة بوقف حكم الإعدام الجائر الصادر من قبل المحاكم السعودية بحق الشابين صادق ثامر وجعفر سلطان.



يذكر أن الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية شملت كل من بلدة كرزكان، السهلة الجنوبية، دار كليب، السنابس، المعامير، المالكية، دمستان. وطالب الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الافراج عن المعتقلين كجانب إنساني خصوصًا المعتقلين السياسيين المعارضين للحكومة التي نسبت لهم تهمًا ملفقة لا أساس لها في الوقع، وارغامهم على الاعتراف تحت التعذيب الذي يعد سببًا للعديد من الأمراض التي يعانون منها اليوم. وتحت هاشتاغ “#اطلقوا_سجناء_البحرين” و”#جمعة_إنقاذ_الأسرى”،

وعبّر الناشطون عن خشيتهم من التكتم الشديد على تفشي داء السل، وحدوث مفاجآت مقلقة بهذا الجانب في ظل عدم افصاح الجهات الرسمية عن الحالات المصابة، والإهمال الطبي المتعمد، وعبروا عن بطش السلطات البحرينية التي ترتكب إهمالًا جسيمًا بعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للسجناء مع تأكيد وجود إصابات بمرض السل في داخل سجن “جو”.

وعبّر أهالي المعتقلين عبر هذا الهاشتاغ أيضًا عن قلقهم الشديد على مصير أبنائهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. وفي السياق، شهدت عدّة مناطق في البحرين، عشية جمعة الإنقاذ، تظاهرات تطالب بالإفراج عن الأسرى الذين يهدد حياتهم تفشي داء السل في سجن جو المركزي.

ونُظمت عدد من التظاهرات في جزيرة سترة ردد المتظاهرون هتافات تؤكّد التضامن مع المعتقلين السياسيين، وترفض أيّ مساومة على حياتهم في ظل أوضاع سيئة تعيشها السجون في البحرين. وخرجت تظاهرات ووقفات أخرى في كل من السنابس، النويدرات، مقابة، دمستان، كرانة، الدراز تضامنًا مع الأسرى وللمطالبة بالافراج الفوري عنهم دون شرط.



وسلط البرنامج الضوء على تغريدة المحامي البحريني عبد الله يوسف السهلي داع الى طرد السفير الامريكي من البحرين والذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مغردا:"ترويج الشذوذ من قبل السفارة الامريكية تعدي سافر على العادات والتقاليد الشعب البحريني وضد جميع الاديان ويدل على عدم احترام الشعب البحريني ونطالب باعتذار رسمي من قبل السفارة وطرد السفير الامريكي".

كما تطرق البرنامج الى قصة رئيسة مجلس النواب البحريني المؤيدة للتطبيع التي عجزت عن نطق كلمة "انتماؤنا" العربي، حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محرج لرئيسة مجلس النواب البحريني، ورئيسة الاتحاد البرلماني العربي، فوزية زينل، خلال كلمتها لدى افتتاحها أعمال المؤتمر ال٣٣ الطارئ للاتحاد البرلماني العربي اللي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، للتباحث في التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وتدنيس الاحتلال المستمر وقطعان مستوطنيه للمسجد الأقصى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...