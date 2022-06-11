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الرئيسان الايراني والفنزويلي يتفقدان معرض الإنجازات المعرفية للشركات الإيرانية

الرئيسان الايراني والفنزويلي يتفقدان معرض الإنجازات المعرفية للشركات الإيرانية
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

قام الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بزيارة معرض الانجازات المعرفية للشركات الإيرانية.

العالم - ايران

وقام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مساء اليوم برفقة الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي وفي سياق لقاءاته مباحثاته مع المسؤولين في ايران ، بزيارة معرض الانجازات المعرفية للشركات الايرانية في مجالات الصحة والأمن الغذائي والنفط والغاز والبتروكيماويات.

وفي القسم الصحي بالمعرض ، عرضت الشركات العاملة في مجال تصنيع وإنتاج أطقم المختبرات ، ولقاحات الماشية والدواجن ، والأدوية واللقاحات البشرية المتطورة ، والأسمدة الحيوية والمبيدات ، والأشعة المقطعية ، وأجهزة التهوية ، وآلات غسيل الكلى ، وغرف العمليات وآلات التخدير ، أحدث ما لديها من الإنجازات.

كما تابع رئيسا البلدين عن كثب أنشطة وتطورات شركات النفط الإيرانية في مجالات التنقيب والاستخراج والبتروكيماويات وسلسلة إمداد الطاقة.

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