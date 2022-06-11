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مباحثات هاتفية بين أمير عبد اللهيان و غوتيريش حول قرار مجلس المحافظين المعادي لإيران

مباحثات هاتفية بين أمير عبد اللهيان و غوتيريش حول قرار مجلس المحافظين المعادي لإيران
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في تقديم القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سلوك متسرع وسياسي.

العالم-ايران

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان و الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث بحث الطرفان عدد من القضايا على الساحة الدولية بينها الملف النووي الإيراني. وأكد غوتيريش لعبد اللهيان أن قرار الوكالة الدولية كان مجرد توصية مشددا على أهمية مواصلة محادثات فيينا عبر الحوار والدبلوماسية.

وتطرق الاتصال إلى الأزمة اليمنية، حيث شدد عبد اللهيان على دعم ايران لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، وضرورة رفع الحصار الإنساني بشكل كامل عن هذا البلد، معتبرا الهدنة الحالية فرصة لبدء المزيد من المحادثات بين الأطراف اليمنية.

وفي الشأن السوري انتقد عبد اللهيان استمرار الاعتداءت الاسرائيلية على الأراضي السورية والمنشآت المدنية كمطار دمشق مُضيفا أن الحرائق التي يشعلها الكيان الصهيوني ضد الأمن والاستقرار في المنطقة سوف تنعكس ضده.

من جهته أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواقفها البناءة في دعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن. كما لا اعتبر قمة أستانا القادمة بأنها اطار مناسب لمعالجة الأزمة وحل المخاوف المحتملة بين سوريا وتركيا.

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مباحثات هاتفية بين أمير عبد اللهيان و غوتيريش حول قرار مجلس المحافظين المعادي لإيران

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