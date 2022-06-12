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الصين تحذر: سنقاتل بأي ثمن ضد كل من يحاول فصل تايوان عن بكين

الصين تحذر: سنقاتل بأي ثمن ضد كل من يحاول فصل تايوان عن بكين
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الصيني، وي فينغ، اليوم الأحد، إن تحسين العلاقات بين الصين وأمريكا أمر يعود لواشنطن. موضحا أن العلاقات تمر بمرحلة حرجة.

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف، "محاولات تغيير الواقع في تايوان وتقويض سياساتنا محكوم عليها بالفشل.. سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية.. لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وقدرة القوات المسلحة الصينية على حماية وحدة أراضيها".

وتابع، أن أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين، لن يصلوا بالتأكيد إلى نهاية جيدة"، وفقا لوكالة فرانس برس.

كانت هذه أحدث ضربة في الحرب الكلامية المتزايدة بين القوى العظمى (الولايات المتحدة والصين) على جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها في انتظار إعادة التوحيد.

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