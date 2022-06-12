إنفجار 'لغم أرضي' يؤدي الى مقتل 4 مدنيين جنوبي الصومال

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وقال الملازم في الشرطة عبدي أحمد، إن "التفجير نتج عن لغم مزروع بجانب الشارع المؤدي لمطار مدنية جوهر في ولاية هيرشبيلي المحلية، وأصاب توك توك (دراجة نارية بثلاث عجلات)".

وأضاف أحمد ، أن "التفجير تسبب في مقتل 4 مدنيين كانوا على متن الدراجة، فيما أصيب آخران صادف مرورهما لحظة الانفجار، وتم نقلهما إلى مستشفيات المدينة".

وتعد دراجة الـ"توك توك" وسيلة التنقل الأكثر استخدما من قبل الصوماليين لاسيما في المدن الكبيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، حتى الساعة (18:30 ت.غ)، إلا أن مسؤولين صوماليين يتهمون عادة إرهابيي حركة "الشباب" الذين غالبا ما يستهدفون مركبات المسؤولين والعسكريين الذين يستخدمون الطريق الرابط بين المطار والمدينة.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب"الإرهابية، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.