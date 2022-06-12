شاهد.. ايران لن تتراجع عن مواقفها ولو خطوة واحدة

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في نفس السياق اکد رئيس الجمهورية الایراني اية الله ابراهيم رئيسي في معرض اشارته الى اصدار قرار معادي لايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اننا لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة لان اصدار مثل هذه القرارات لم يجدي نفعا ولم يحقق اهدافها. وخاطب رئيسي الدول الغربية قائلا هل انتم تتصورون يمكن ايقاف نشاطنا من خلال اللجوء الى فرض الحظر علينا؟ اننا لن نتوقف بل حققنا تقدما في مختلف المجالات بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة لاننا لن نترك معيشة الشعب رهنا لاستياء او رضا الاجانب.

أما في لبنان أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان إرسال كيان الاحتلال الاسرائيلي سفينة تنقيب عن الغاز إلى منطقة ترسيم الحدود بمثابة اعتداء على لبنان. وكان حزب الله أكّد استعداده لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة"، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن "تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدود لبنان البحرية".

وايضاً في لبنان أثارت التصريحات الشجاعة والمواقف النبيلة لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول عدم تقديم دول مجلس التعاون مساعدات لبلاده في أزماتها، غضب وسائل اعلامية تابعة لهذه الدول. وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيها ان الخليجيين تركوا لبنان منذ زمن. وكان قرداحي قد أثار في وقت سابق، غضب السعودية بعد تاكيده على عدوانية الهجوم الهمجي لتحالف العدوان على اليمن وقوله أن حركة انصار الله اليمنية يدافعون عن أنفسهم فقط.

في السعودية، قالت الأكاديمية والمعارضة السعودية "مضاوي الرشيد"؛ إن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي سيكون ثمن لقاء الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بولي العهد السعودي "محمد بن سلمان". وأضافت أن الأخير يستخدم الذراع الاقتصادية للضغط على الرئيس الأمريكي، حتى يرمم صورته ويتراجع عن سياسة واشنطن ضده. وتشير الأخبار الأخيرة حول انعقاد محادثات جادة وسرية على مستويات عالية مع المسؤولين الإسرائيليين، إلى أن المملكة العربية السعودية على وشك الإعلان رسميا عن نجاح هذه المباحثات، ربما في أثناء الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض خلال الأسابيع القادمة.

في ايران، اعتقلت قوات الامن شبكة من اللصوص المحترفين قاموا بسرقة صناديق الامانات في احدى فروع بانك ملي احد اشهر واكبر المصارف في ايران. عملية السرقة التي تمت بطريقة هوليودية اتخذتها بعض القنوات المعادية لايران لاشاعة اكذوبة انعدام الامن في البلاد لكن تعامل الامن الايراني مع احدى اكبر عمليات السرقة المنظمة في البلاد ابطل مفعول كل تلك الاكاذيب. وعرض التلفزيون الرسمي الايراني مشاهد للاموال المسروقة والتي سيتم اعادتها لاصحابها فور استكمال الاجراءات القانونية.