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'قسد' ترفع علم سوريا على 16 مقرا ونقطة بريفي الرقة والحسكة

'قسد' ترفع علم سوريا على 16 مقرا ونقطة بريفي الرقة والحسكة
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

استبدلت "قسد" راياتها في ريفي الرقة والحسكة بالأعلام السورية، عقب اتفاق أبرمته مع الجيش السوري بعدما أبلغها بأن الجيش التركي قد يشن هجوما خلال 72 ساعة على الشمال السوري.

العالم - سوريا

وتؤكد المصادر ان "قسد" رفعت الاعلام السورية والروسية على أسطح 16 مقراً ونقطة عسكرية لها في ريفي الرقة الشمالي والحسكة الشمالي قرب خطوط التماس مع المجموعات المسلحة التابعة للجيش التركي خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب مصادر مطلعة واخرى اعلامية فإن "عملية رفع الأعلام جاءت بموافقة مسبقة من ضباط الجيش السوري الموجودين في اللواء 93 في ريف الرقة الشمالي عقب اجتماع جمعهم مع متزعمين من قسد في اللواء للموافقة على طلب قسد".

وأكدت المصادر أن قسد أخفت أعلامها عقب تحليق طائرات استطلاع تركية برفقة طائرات حربية في أجواء بلدتي تل تمر وأبو راسين شمال الحسكة وبلدة عين عيسى شمال الرقة بشكل مكثف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن غرفة عمليات الجيش السوري في شرق الفرات أبلغت متزعمي "قسد" بأن العملية العسكرية التركية التي تهدد بشنها تركيا قد تنطلق خلال 72 ساعة وسيشارك فيها الطيران الحربي والمسيّر مما عجّل رفعها لأعلام الجمهورية السورية.

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