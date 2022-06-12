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منتخب ويلز يحرم أوكرانيا من الوصول لمونديال قطر

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

استمرت مباريات الملحق الأوروبي و الاسيوي - الامريكي المؤهلة لنهائيات كأس العالم بوضع حد لحلم اوکرانيا بالفوز.

العالم - فار

وحجز منتخب ويلز آخر المقاعد الأوروبية الثلاثة عشر في كأس العالم الفين واثنين وعشرين، بعد أن وضع حدا لحلم اوكرانيا بالفوز عليها بهدف يتيم، بعدما حول أندريه يارمولنكو تسديدة غاريث بيل -من ركلة حرة مباشرة- بالخطأ في مرمى منتخب بلاده أوكرانيا في الدقيقة 34.

وسجل منتخب ويلز بهذا الفوز، حضوره الثاني في المونديال والأول منذ أربعة وستين عاما.

وبذلك ينضم منتخب ويلز إلى المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات، برفقة منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة.

ولحق منتخب ويلز بمنتخبات هولندا وإنجلترا وبولندا وفرنسا والدانمارك وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وكرواتيا وصربيا وسويسرا والبرتغال، التي ستمثل القارة العجوز في مونديال قطر.

واستضاف برنامج "فار" علی شاشة قناة العالم، مدرب منتخب ايران الجامعي، فرشاد كرمي لمناقشة حيثيات هذه المرحلة من المباريات والمراحل التالية.

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