شاهد.. ماوراء بروباغندا الاحتلال ونظام البحرين حول "السلام" المزعوم ؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ عبدلله، في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الإخباارية، إن الكيان الصهيوني يتعرض لازمات كثيرة وتحديات وجودية سواء داخلية التي تظهر بشكل خلافات وموجات تصعيد مختلفة وبالذات من المتطرفين الصهاينة، او خارجيا من قبل الاخرين، والتهديدات التي تصل لهم سواء من الفلسطينيين او من المحيط الخارجي بهم.

وأوضح الشيخ عبدالله أن نظام آل خليفة يعيش تحديات وجودية خاصة مع وصول الشعب الى قناعة تام ان هذا نظام لا يمكن ان يستمر بالحكم الى الا نهاية، ويجب ان ينتهي، ومشيرا الى الجرائم التي يقوم بها اتجاه المعارضين سواء الذين في السجون او الذين في الداخل او في الخارج او ما شابه.

ولفت الشيخ عبدالله، الى أن الحديث الذي نسمعه و"البروباغندا" حول مزاعم الكيان الصهيوني ونظام آل خليفة للبحث للتطبيع من اجل السلام، ما هي الا ترهات،مشيرا الى ان الجانبين يبحثان عن توفير الحماية لوجودهم، لأن الصهاينة يشعرون انهم وحيدون مقابل تحديات كبيرة جدا وآل خليفة يشعرون انهم معزولون عن المنطقة، حتى عن دول الخليج الفارسي.

والجدير بالذكر أن رئيس وزاء كيان الاحتلال "نفتالي بينيت" خلال زيارته الى البحرين في فبراير شباط الماضي اتفق مع النظام البحريني على خطة ثنائية مدتها عشر سنوات تسمى "استراتيجية السلام الدافئ" المشتركة لتوجيه العلاقات وتمنح الخطة الاولوية للابتكار والأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية، والتجارة، والإستثمار والتعليم.