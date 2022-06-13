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مسؤول أمني لقناة العالم..

158 عدوانا إسرائيليا على مواقع إيران وحزب الله في سوريا

158 عدوانا إسرائيليا على مواقع إيران وحزب الله في سوريا
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول أمني لـقناة "العالم" إن العدد الدقيق للغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع وقوات إيران وحزب الله في سوريا هو 158.

العالم - ايران

وبحسب هذا المسؤول الامني فانه ومنذ فرض الازمة والحرب على سوريا في عام 2011 ولحد الان شن الكيان الاسرائيلي 158 عدوانا على مواقع ايران وحزب الله في سوريا .

وتابع المسؤول الامني انه ورغم التضخيم الاسرائيلي، فان اجمالي عدد الشهداء الايرانيين الذين قضوا نحبهم في الغارات الجوية الاسرائيلية في سوريا خلال الـ11 عاما الماضية هو 11 وعدد شهداء حزب الله 12 شهيدا . وفي وقت سابق ، في عام 2020 ، أعلن العميد شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية ، ان عدد الشهداء الإيرانيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على سوريا خلال السنوات التسع الماضية كان 8 ، وقد ذكر أسماء هؤلاء الشهداء ايضا.

وتفيد مصادر مطلعة إن "إسرائيل" تلقت على الدوام ردا مساويا للعدوان بل واحيانا اقوى على مثل هذه العمليات .

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مسؤول أمني لقناة العالم.. 158 عدوانا إسرائيليا على مواقع إيران وحزب الله في سوريا

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