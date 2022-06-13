صحفيون مغاربة: التطبيع الإعلامي مع الاحتلال "جريمة"

العالم - المغرب

جاء ذلك في بيان يحمل توقيع عشرات الصحفيين المغاربة من أبرزهم، أبو بكر الجامعي، وعلي أنوزلا، وهاجر الريسوني، وحنان بكور، بعد نحو أسبوعين على الإعلان عن تأسيس مكتب لقناة إسرائيلية في البلاد.

وقال البيان، إن “التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الصهيوني جريمة في حق الفلسطينيين والمغاربة والإنسانية”.

وندد البيان بتأسيس مكتب لقناة “i24news” الإسرائيلية في المغرب وتنظيم حفل افتتاح له، مؤخراً، في موقع “شالة” الأثري في العاصمة الرباط، مطالباً بـ”إغلاق مكتب القناة فوراً”.

وذكر أن افتتاح مكتب القناة “خطوة استفزاز لمشاعر المغاربة المرتبطة قلوبهم في فلسطين قضية وطنية كما هي الصحراء المغربية، قبل استفزازنا كصحافيين منحازين للحقيقة”.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، أعلنت قناة “i24news”، افتتاح مكتبين لها في المغرب بحفل أقيم في موقع شالة الأثري في الرباط، وذلك في مقطع فيديو بثته القناة على حسابها على “تويتر”.

وفي تعليقتها على الخطوة، أعلنت الحكومة المغربية، مطلع يونيو/ حزيران الحالي، أنها “تعمل على تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في جميع القطاعات”.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي في الرباط حينها، إن “حفل افتتاح مكتب القناة الإسرائيلية (i24news) نُظم في إطار الضوابط المعمول بها”.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن الكيان الإسرائيلي والمغرب، استئناف العلاقات بينهما بعد توقفها عام 2000، وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية “إعلانا مشتركا” بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.