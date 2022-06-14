اصابة اكثر من 100 شخص اثر حادث تسرب الامونياك من مصنع جنوب ايران

العالم - ايران

وقال محمد جواد مراديان في تصريح لوكالة "ارنا" مساء الاثنين: اثر تلقي الاتصال بوقوع حادث الانفجار في مصنع لانتاج كاربونات الصوديوم في مدينة فيروزآباد اصبحت جميع المراكز الطبية والمستشفيات في حالة التاهب الكامل.

اضاف: لحسن الحظ لم يصل لغاية الان اي تقرير بوقوع حالة وفاة جراء الحادث.

من جانبه قال مدير عام ادارة الازمة في محافظة فارس خليل عبداللهي: ان عمليات اغاثة المصابين قد انتهت ولحسن الحظ لم تسجل اي ضحايا.

واضاف: ان تسربا للغاز حدث في احد مستودعات مصنع كاربونات الصوديوم في مدينة فيروزآباد الا ان فرق الاغاثة والانقاذ تدخلت سريعا وعملت على وقف تسرب الغاز والمبادرة لنقل الجرحى الى المراكز الطبية.

واوضح بانه تمت منذ البداية السيطرة على النيران التي اندلعت في المصنع وقال ان عدد المصابين بلغ 94 شخصا وان حالتهم الصحية العامة جيدة.

وقال ان غالبية الاصابات هي في مجال التنفس الناجم عن استنشاق غاز النيتروجين ولا خطورة في ذلك.

وصرح بان اسباب الحادث هي الان قيد التحقيق.

يذكر ان الحادث وقع عصر الاثنين اثر تسرب غاز الامونياك من احد مستودعات مصنع كاربونات الصوديوم الواقع في مدينة فيروزآباد بمحافظة فارس جنوب ايران.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع الذي تم تدشينه قبل عامين 320 الف طن ويقع على بعد 93 كم الى الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

وتستخدم منتوجات المصنع في انتاج صناعات المصب مثل الزجاج والكريستال والمنظفات وتنقية المياه والبتروكيمياويات.