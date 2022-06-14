تسيير رحلات جوية من وإلى مطار القامشلي إثر توقف مطار دمشق

العالم-سوريا

وقال عبد الأحد داؤود، وهو وكيل شركة "أجنحة الشام" السورية في محافظة الحسكة، إن "الشركة ستبدأ بتسيير رحلات جوية من بيروت إلى القامشلي وبالعكس كل يوم أحد"، مضيفاً أن "الشركة ستقوم أيضاً بتسيير رحلات من القامشلي إلى حلب وبالعكس كل يوم أحد، ضمن إجراء مؤقت لحين عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل".

ولفتت شركة "أجنحة الشام" إلى أنها "ستنقل الركاب من حلب إلى دمشق وبالعكس عبر حافلات خاصة مجانية، ستنطلق من أوتوستراد العدوي (مقابل البانوراما) جانب جسر المشاة في العاصمة دمشق".

وكان أسامة ساطع، وهو مدير تطوير الأعمال والعلاقات العامة في الشركة قد أشار الجمعة الفائت، إلى أن "الشركة حولت مسار الرحلات نحو مطار حلب نتيجةً لخروج مطار دمشق عن الخدمة"، موضحاً أن "نقل الركاب من دمشق وحمص وباقي المحافظات إلى مطار حلب سيكون مجانيا".

وتسبب العداون الاسرائيلي الاخير يوم الجمعة الماضي باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية بالاضافة الى استهدف مبنى الصالة الثانية للمطار وتعرضها لأضرار مادية.

وقالت وزراة النقل السورية انه نتيجة لهذه الأضرار تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر، فيما تعمل كوادر الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة على إزالة أثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار.