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'قمر الفراولة' .. ظاهرة فلكية تزين سماء العالم اليوم

'قمر الفراولة' .. ظاهرة فلكية تزين سماء العالم اليوم
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

يشهد العالم اليوم الثلاثاء ظاهرة فلكية مميزة جديدة تسمى “القمر العملاق” أو قمر الفراولة، وسوف يشهد عشاق الفلك ظهور البدر اليوم 14 يونيو.

العالم - منوعات

والذي يكون فيه القمر ضخم بشكل يرى بالعين المجردة ولونه أحمر لذلك سمي بـ"قمر الفراولة".

وسيكون بدر هذا الشهر أول قمر عملاق من أصل اثنين سيزينان سماء الأرض هذا العام، وسنشهد ثاني قمر عملاق يوم الأربعاء، 13 يوليو المقبل.

وسيصل القمر إلى ذروة اكتماله اليوم، لكنه سيظهر أيضا ساطعا وممتلئا يومي الاثنين والأربعاء.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون مدار القمر أقرب ما يكون إلى الأرض وفي نفس الوقت يكون القمر كاملا، ما يجعله يبدو أكبر بكثير وأكثر إشراقا من المعتاد.

ومنحت القبائل الأمريكية الأصلية، بدر شهر يونيو اسم قمر الفراولة كونه يتزامن مع موسم حصاد الفراولة الصيفي في أمريكا الشمالية.

وكذلك من تسمياته قمر العسل وقمر الزهرة تلك التسميات لاعلاقة لها بالقمر مجرد تسميات متوارثة للاجيال الحالية.

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