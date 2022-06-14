الإستيطان الاسرائيلي.. محاولات لطمس الهوية الفلسطينية

العالم - البوصلة

المخطط الاستيطاني تبلغ مساحته مليون دونم، وبحسب وسائل الاعلام العبرية فان كيان الاحتلال تجاوز المرحلة النظرية للمشروع وبدأ فعليا بالبحث عن شركاء لتنفيذه.

وتصادف هذه الايام الذكرى الخامسة عشر لحصار قطاع غزة والذي خلف واقعا انسانيا مأساويا في كافة مناحي الحياة، وقد ازداد الامر سوءا مع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر، فقد دمر الاحتلال البنى التحتية والمنشات الاقتصادية والتجارية الامر الذي فاقم نسبة الفقر والبطالة بينما لازال الحصار مستمرا وسط صمت دولي وتخاذل عربي.

واكد مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي ان الاحتلال عندما يقوم بعمليات الاستيطان فهو لديه الكثير من الذرائع مشرا الى أن الاحتلال عندما يتحدث عن انشاء ما يسمى حديقة وطنية فهو يريد السيطرة على منطقة شاسعة تطل على البحر الميت واغلاق منافذ القدس.

ونوّه مراسلنا الى أن الاحتلال يريد ابعاد السكان الفلسطينيين بذريعة انشاء ما يسمى الحديقة الوطنية وعندما يريد الاحتلال محاصرة القدس انما يريد ان يفصلها عن محيطها العربي والاسلامي.

في حين أكد ضيف البرنامج حسن عبده الكاتب والمحلل سياسي من غزة أن الاحتلال الاسرائيلي لديه مشروع كامل الملامح لابتلاع القدس والضفة الغربية وان مشروع الاحتلال الاسرائيلي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

ونبه عبده إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يريد اخراج مدينة القدس عن اي تفاوض مشيرا الى أن السلطة الفلسطينية كيان ولد بموافقة الاحتلال الاسرائيلي كما أن القدس اليوم تساوي 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

واعتبر عبده أن الظاهرة الاسرائيلية هي كيان استعماري ومشروعها الاستيطاني لا اخلاقي منوها الى أن الانتفاضة والمقاومة هما الامل لدى الشعب الفلسطيني لتفكيك الاستيطان الاسرائيلي

وعندما نتحدث عن ضغوط على الاحتلال لوقف الاستيطان انما هو مبالغة مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيفعل كل ما يستطيع لوقف التمدد الاستيطاني للاحتلال الاسرائيلي

وأوضح عبده أن المقاومة خاضت مواجهة مع الاحتلال في معركة سيف القدس لحماية واقع الاقصى ومدينة القدس من الاستيطان وأن هناك تمسك فلسطيني بالقدس ومنع الاحتلال من تغيير طابعها مشيرا الى أن المطبعين باعوا انفسهم للاحتلال وجعلوه يتوسع في المنطقة عبر الاتفاقات معه منوها أن محور المقاومة اذا راكم القوة في المنطقة فانه يهدد الكيان الاسرائيلي بالخطر.

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