وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين تقلص خدماتها في غزة

العالم - خاص بالعالم

فبين ازقة مخيمات اللاجئين تولد قصص المعاناة.. ابو عبد الله احد اللاجئين في مخيم الشاطئ لا تكفيه المعونة التي تقدمها له الاونروا بعد ان قلصت خدماتها، فيجبر على استدانة غذاء يبقيه حيا هو واطفاله وسيدفع ثمنه حين ميسرة.

ويقول اللاجئ أبو عبد الله الفتياني لمراسلتنا: الوضع سيء جدا جدا، وقد اكون انا دبرت حالي ولكن هناك غيري لا يستطيع، قد يكون له طحين ولا يستطيع ان يخبزه.

حال هذا الرجل هو حال 6 مليون لاجئ فلسطيني اعتصم ممثلون عنهم امام مقرات وكالة الغوث بمشاركة الفصائل الفلسطينية، ووجهوا رسالة للمجلس الاستشاري الخاص بالاونروا والمنعقد في بيروت بأن عدم دعم اللاجئين من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة.

وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة حماس محمد المدهون، لقناة العالم: نؤكد لكل الدول المجتمعة في بيروت ان الاونروا وجدت مع وجود قضية اللاجئين، وأنها ستبقى حتى تنتهي قضية اللاجئين الفلسطينيين وانها تمثل شاهد حي وسياسي لى وجود قضية اللاجئين ولا ينبغي اسقاطها كما يسعى كيان الاحتلال وتسعى اميركا.

فيما قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي حمد المدلل لقناة العالم: ما تتعرض له وكالة الاونروا هي ضغوطات سياسية ومؤامرة من اجل انهاء عمل الاونروا وهي مرفوضة ولن تعيش المنطقة حالة الامن والاستقرار لو تم انهاء عمل الاونروا.

وما يؤسف الفلسطينيين ان دولا عربية قلصت دعمها من 200 مليون دولار الى 20 فقط، ما يعني أنها تساهم في تصفية قضية اللاجئين بشكل او بآخر.

مؤامرة تلو الاخرى تارة بتقليص الدعم وتارة بالتفويض.. فهي أزمة ظاهرها انساني وباطنها سياسي.