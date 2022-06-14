تونس توقّع "اتفاقية تمويل" مع البنك الدولي

العالم - تونس

وتم ذلك لدعم جهود تونس لمجابهة جائحة "كوفيد 19"، وتحسين قدرات وإمكانيات المنظومة الصحية الوطنية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية أن توقيع الاتفاقية تم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ووزير الصحة التونسي علي مرابط، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر اربيو.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي متانة التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك الدولي، والذي يعد من أبرز الشركاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أهمية التمويل موضوع الاتفاقية، باعتبار ما يتيحه من إمكانيات لمزيد من تحسين الخدمات الصحية، وخاصة منها المتعلقة بمواصلة العمل لمجابهة جائحة "كوفيد 19" وتعزيزا لما تحقق في هذا السياق من نجاحات.

من جانبه، قال وزير الصحة التونسي إن تونس تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في مجابهة "كوفيد 19" وتخطي الصعوبات، وذلك بفضل جهود كافة الأطراف المتدخلة على المستوى الوطني وبفضل دعم الشركاء الماليين والبلدان الصديقة والشقيقة وخاصة البنك الدولي.

وأعرب عن الحرص لمواصلة هذا التعاون المثمر ليشمل مجالات وعناصر أخرى في المنظومة الصحية التي تعد من الأولويات الوطنية في المدى القريب والمتوسط.

بدوره، أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس أن البنك العالمي تفاعل بنسق جيد مع احتياجات تونس الاقتصادية والاجتماعية لمجابهة الأزمة الصحية من خلال مساندة قدراتها المالية سواء على مستوى اقتناء اللقاحات أو توفير المتطلبات اللوجستية.

مؤكدا استعداد البنك لمواصلة توفير الدعم الضروري حتى تتمكن تونس من تعزيز نمائها الاقتصادي والاجتماعي.