وزير الصحة : تعزيز دبلوماسية الصحة مع دول الجوار يمثل أولويتنا

العالم - ايران

ودعا "عين اللهي" خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان "صفر دردي تویلييف"، الیوم الاربعاء بالعاصمة طهران، الی إزالة العقبات والقيود امام تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل الأدوية والأجهزة الطبية و ضرورة تلبية احتياجاتهما من خلال استخدام قدراتهما المحلیة وتبادل الأدوية والمعدات الطبیة مع دول الجوار.

واضاف ان تعزيز دبلوماسية الصحة مع دول الجوار يمثل أولوية بنسبة لوزارة الصحة، مشددا علی ضرورة زیادة التعاون مع هذه الدول في مجال تبادل الأساتذة والطلاب والأجهزة والخبرات الطبية والصحية وعقد المؤتمرات العلمية المشتركة بهدف تعزيز النظام الصحي.

وأشار إلى عمق العلاقات الثقافية بين إيران وتركمانستان، وأاکد على ضرورة تمتین العلاقات بين البلدين، معتبرا العلاقات الودیة الثنائية ضرورة استراتيجية.

وتابع قائلا أنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم بين وزارتي الصحة الإيرانية والترکماني خلال السنوات الأخيرة، مؤکدا علی ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتنفيذ هذه المذكرات.

واشار إلى زيارته لجنيف على هامش الاجتماع في جمع من الصحفيين وقال : التقیت تسعة وزراء صحة من الدول المختلفة خلال هذه الزیارة.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني "صفر دردي تویلييف" خلال الاجتماع إلى العلاقات العريقة والتاريخية التي تجمع بين البلدین، مؤكدا ان بلاده تولي اهتماما خاصا لتوطید التعاون مع الجمهورية الإسلامية الایرانیة، ولا سيما في مجال الصحة؛ لأن هناك علماء عظماء في إيران والمواطنون من بلادنا يأتون إلى إيران لتلقي الخدمات الطبية.

وذكر أن تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون الصحي والطبي بين البلدين سيحقق نتائج طيبة، قائلا أن الصناعات الدوائية في البلدين في وضع جيد.

وأكد على تعزیز التعاون الصيدلاني بين إيران وتركمانستان، مضيفا ان عقد مؤتمرات علمية مشتركة بینهما يوفر الارضية لتقدم البلدین في مجال الصحة.