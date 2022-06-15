اغتيال رجل أعمال في لحج ومقتل تاجر في أبين

العالم - اليمن

وبحسب مصادر محلية، اغتال مسلحون رجل الأعمال المعروف محسن صالح الرشيدي واثنين من أبنائه، في يافع بمحافظة لحج.

وأوضحت المصادر لموقع المسيرة، أن المسلحين أطلقوا النار بكثافة على رجال الأعمال الرشيدي في سوق المحمل بيافع ما أدى الى مقتله ونجله وحفيده.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة أسفرت عن إصابة 7 آخرين بعضهم من حراس رجل الأعمال الرشيدي، بالإضافة إلى إصابة مواطنين آخرين صادف أن تواجدوا في موقع الحادثة.

في سياق متصل، قُتل تاجر مواشي في محافظة أبين وتم نهب ما بحوزته من بضاعة.

وحسب مصادر محلية بمنطقة لودر بمحافظة أبين، قام مسلحون مجهولون باعتراض طريق تاجر المواشي علي مخفيق أثناء مروره على متن شاحنته المحملة بالمواشي في مدينة لودر وقاموا بإطلاق النار عليه، وقتله على الفور، ونهب جميع ممتلكاته كما اقتادوا الشاحنة لمكان مجهول.

يأتي ذلك ظل انتشار جرائم الاغتيالات وعمليات القتل والنهب التي تطال المواطنين والتجار بالمحافظات الجنوبية الخاضعة لقوى الاحتلال والعدوان ومرتزقتهم.