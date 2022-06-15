اتفاق بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز المسروق عبر مصر

العالم - مصر

وقالت وزارة الطاقة "الإسرائيلية" خلال مراسم التوقيع في القاهرة إن الاتفاقَ سيسمح لأولِ مرة بتصديرِ كميات كبيرة من الغاز الى أوروبا، وسيشجع الشركات الأوروبية على المشاركة في عمليات التنقيب.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أن تل ابيب يمكنُها أن تكون مصدرا جديدا للغاز لتقليصِ الاعتماد على الطاقة الروسية. وتوقع مسؤولون نقل الغاز المسروق إلى محطات تسييل في مصر قبل شحنه الى الأسواق الأوروبية.

ويأتي هذا الاتفاق وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر جديدة للغاز من أجل تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.