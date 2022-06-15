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البرهان يؤكد التمسك بحوار شامل في السودان

البرهان يؤكد التمسك بحوار شامل في السودان
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السوادن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، تمسكه بإجراء حوار شامل في البلاد لا يستثني أحداً عدا حزب الرئيس السابق عمر البشير.

العالم أفريقيا

وبحسب "الاناضول"، قال البرهان خلال لقاء مع ضباط الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الأربعاء، إنه «لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة محددة».

وتابع أن قيادة القوات المسلحة «متمسكة بالحوار الشامل كمخرج وحيد يعبر بالبلاد في هذه الفترة الانتقالية ويفضي إلى تحقيق التوافق الوطني وصولاً إلى مرحلة الانتخابات».

وجدد البرهان التأكيد على الاستمرار في جهود تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

ونبه البرهان، الضباط إلى عدم الالتفات للشائعات، مذكراً بأن المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو وحدة مقاصدها وأهدافها الوطنية، وبأنها على قلب رجل واحد وقادرة على المضي في إجراءات تطويرها وهيكلتها على أسس علمية واضحة.

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البرهان يؤكد التمسك بحوار شامل في السودان