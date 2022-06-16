الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت مساء الاربعاء، منزلًا لعائلة الجعبري في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها منطقة "تل الفور" في بيت حنينا، وشرعت بهدم منزل لعائلة الجعبري.

وهدمت قوات الاحتلال، منشأة تجارية في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وفرضت على صاحبها الشاب موسى مصطفى غرامات مالية.

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت، صباح اليوم، منزلًا يعيش فيه أربعة أفراد من عائلة ربايعة في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة، بدعوى عدم الترخيص.

ويعيش في المنزل المبني منذ 7 سنوات، نجل المقدسي محمود ربايعة وزوجته وطفلاهما، حيث لم تستطع العائلة تفريغ محتويات بيتها الذي هدمه الاحتلال على أثاثه وكل ما فيه.

كما هدمت قوات الاحتلال مغسلتي سيارات، وجرفت أرضًا في حي الخلايلة في الجيب شمال غرب القدس.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر مايو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (4342)، أبرزها استشهاد (10) مواطنين.

وحسب التقرير، تصاعدت عمليات هدم المنازل والتي بلغ عددها (33) منزلاً، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل منزلين

هدما في شهر إبريل الذي سبقه.

كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (104) منشآت.