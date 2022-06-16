الأحد المقبل… إطلاق الحملة الوطنية المكثفة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا فی سوریا

العالم - سوريا

مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي أوضحت في تصريح لمراسلة "سانا" أن الحملة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في كل المحافظات عبر التوجه بشكل مباشر إلى المراكز المعتمدة في المشافي والمراكز الصحية والفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية.

ويشارك في الحملة وفق الدكتورة الطرابيشي نحو 7400 عامل صحي عبر 37 مشفى و986 مركزاً صحياً و386 فريقاً جوالاً مبينة ان الوزارة أتمت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع المواطنين عبر تأمين مستلزماتها وتزويد الفرق الجوالة بحافظات حرارة لضمان حفظ اللقاحات بشكل آمن.

وأكدت الطرابيشي أن اللقاح هو الحل الوحيد للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والقضاء على الجائحة موضحة أنه آمن وفعال ومجاني ويسمح وفقاً للتوصيات الأخيرة من منظمة الصحة العالمية بإعطائه للسيدة الحامل أو المرضع فيما تقتصر موانع الإعطاء على التحسس من جرعة لقاح سابقة أو الإصابة الحالية بالفيروس.