شاهد.. هكذا تمت عملية اغتيال شهداء جنين

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم خلال النشرة الإخبارية، إن عملية إغتيال الشهداء الثلاثة في مخيم جنين تمت بنيران قوات ما تسمى "اليمام" الإسرائيلية الخاصة بإغتيال الفلسطينيين اقتحمت مخيم جنين.

واضاف، أن الشهداء الثلاثة هم يوسف ناظم صلاح ويبلغ من العمر 23 عاما، وبراء كمال نحنوح ويبلغ من العمر 24 عاما، وليث صلاح ابو سرور ويبلغ من العمر 24 عاما.

واضح مراسلنا، أن السيارة التي كان يستغلها الشهداء كانت تمر من الحي الشرقي من مخيم جنين، حيث اقتربت منها سيارة قوات ما تسمى "اليمام" الاسرائيلية، واطلقت العيارات النارية بشكل مباشر على سيارة الشبان، وبعد ان تأكدوا انه تم اغتيال الشهداء غادروا المكان بشكل خاطف، وجاءت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ودارت اشتباكات بينها وبين المقاوميين الفلسطينيين ما ادت الى اصابة 10 فلسطنيين.

واشار مراسلنا الى ان الشهداء الثلاثة سيتم تشييعهم صباح اليوم الجمعة، وان مخيم جنين اعلن الحداد العام على ارواح الشهداء.

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