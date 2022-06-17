العالم- لبنان

وفي كلمة له خلال اطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعًا" بمناسبة مرور أربعين ربيعًا على تأسيس حزب الله، سأل عفيف :"من كان يظن أن الجيش الذي لا يقهر تحوّل إلى كيس ملاكمة يتسابق جنوده على الهروب من الخدمة في لبنان؟.

واضاف :"نطلق الأربعين ربيعًا حتى يعرف شعب لبنان أن جيلًا بأكمله ترك مباهج الحياة من أجل الحرية والكرامة والسيادة الحقيقية"، مؤكدًا انه "بعد 40 عامًا على انطلاقها باتت المقاومة اليوم قوية مقتدرة".

وكشف عفيف أن "حزب الله لديه أوسع شريحة تحالفات على المستوى الوطني داخل مجلس النواب وخارجه".