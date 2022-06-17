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مسؤول العلاقات الإعلامية للحزب محمد عفيف..

حزب الله لديه أوسع شريحة تحالفات على المستوى الوطني داخل مجلس النواب وخارجه

حزب الله لديه أوسع شريحة تحالفات على المستوى الوطني داخل مجلس النواب وخارجه
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، أن "الجيش الذي انهزم في لبنان عامي 2000 و 2006 وفي غزة عام 2008 يمكن أن يهزم في أي أرض عربية متى توافرت الإرادة".

العالم- لبنان

وفي كلمة له خلال اطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعًا" بمناسبة مرور أربعين ربيعًا على تأسيس حزب الله، سأل عفيف :"من كان يظن أن الجيش الذي لا يقهر تحوّل إلى كيس ملاكمة يتسابق جنوده على الهروب من الخدمة في لبنان؟.

واضاف :"نطلق الأربعين ربيعًا حتى يعرف شعب لبنان أن جيلًا بأكمله ترك مباهج الحياة من أجل الحرية والكرامة والسيادة الحقيقية"، مؤكدًا انه "بعد 40 عامًا على انطلاقها باتت المقاومة اليوم قوية مقتدرة".

وكشف عفيف أن "حزب الله لديه أوسع شريحة تحالفات على المستوى الوطني داخل مجلس النواب وخارجه".

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مسؤول العلاقات الإعلامية للحزب محمد عفيف.. حزب الله لديه أوسع شريحة تحالفات على المستوى الوطني داخل مجلس النواب وخارجه