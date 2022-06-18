شاهد.. لماذا الاحتلال يقوم بعمليات اغتيال خاطفة في جنين؟

العالم - خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن سبب قيام قوات الاحتلال بعمليات الاغتيال والاعتقال في جنين هو عجزها عن القيام بعملية عسكرية أمنية واسعة ضد جنين ومقاوميها، وذلك ناتج من خشية الكيان الصهويني من ان تصبح جنين نموذج يعمم على كافة الضفة الغربية، في التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال وان تصبح جنين غزة ثانية في الصمود في مواجهة الكيان الغاصب.

واوضح الباحث السياسي، أن مدينة جنين، ومخيمها تعد عاصمة المقاومة في الضفة الغربية، حيث تتواجد فيها كل فصائل المقاومة، لهذا لا يمر يوم عليها دون عمليات تصدي لدوريات الاحتلال التي تجوب شوارعها بكل تبجح وعنجهية.

واشار البشتاوي، الى ان مدينة جنين ولد فيها مع انتفاضة الاقصى عام 2000 جيلا شابا من ابناء الشهداء، تشرب ثقافة المقاومة، و على يقين تام ان الحل الوحيد لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي هو الالتفاف حول المقاومة.

وبين الباحث السياسي، أن الاحتلال الاسرائيلي من خلال عملية اغتيال الشبان الثلاثة في مخيم جنين يحاول القيام بعملية تصدير للازمة الداخلية التي تمر بها الحكومة، مؤكدا ان الاحتلال الاسرائيلي اذا قام بعملية عسكرية وامنية واسعة ضد مخيم جنين سيتكبد خسارة كبيرة، ومن هذا المنطلق يقوم بعمليات اغتيال واعتقال خاطفة في مخيم جنين.

شدد الباحث السياسي على أن التصدي لعمليات الاغتيال والاعتقال في مدينة جنين تحتاج الى تعزيز الوحدة الميدانية، للتصدي لعنجهية الكيان الغاصب، بالاضافة الى اصدار بيانات ادانة واستنكار وتهديد من من السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة.

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