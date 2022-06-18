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خالد الجبري: زيارة بايدن للسعودية بمثابة عفو رئاسي عن جريمة قتل

خالد الجبري: زيارة بايدن للسعودية بمثابة عفو رئاسي عن جريمة قتل
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد “خالد الجبري”، نجل المسؤول الكبير السابق في المخابرات السعودية الذي يعيش في المنفى “سعد الجبري”، زيارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى المملكة ولقائه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “بمثابة عفو رئاسي عن جريمة قتل”.

العالم- السعودية

وقال “خالد” لصحيفة الجارديان البريطانية: “لقد أوضح بايدن أنه لن تكون هناك أي عواقب مباشرة على محمد بن سلمان لقتل خاشقجي. للأسف، هذه الزيارة بمثابة عفو رئاسي عن جريمة قتل”.

لكن البيت الأبيض أكد، الخميس، أن الرئيس “بايدن” لن يتحرج من إثارة قضية قتل “خاشقجي” خلال لقاءاته في السعودية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “كارين جان بيير”، في تصريحات أوردتها شبكة “سي إن إن” الإخبارية، إن “الرئيس بايدن يصدق تقرير الاستخبارات الأميركية الذي نشره والذي يؤشر إلى وقوف الأمير محمد بن سلمان خلف عملية الاغتيال”.

وأضافت أن “من الواضح أنه لم يكن لينشر هذا التقرير إذا لم يكن يصدقه”، مشيرة إلى أن “بايدن لن يتجاهل قضايا حقوق الإنسان عندما يزور المملكة العربية السعودية الشهر المقبل”.

وتابعت أن الرئيس الأمريكي لن يتحرج من إجراء هذه الحوارات، خصوصا أثناء رحلته هذه.

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خالد الجبري: زيارة بايدن للسعودية بمثابة عفو رئاسي عن جريمة قتل

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