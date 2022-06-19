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أربيل وأنقرة تبحثان افتتاح منفذ حدودي جديد

أربيل وأنقرة تبحثان افتتاح منفذ حدودي جديد
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

بحث وفد من منطقة كردستان العراق، مع المسؤولين الأتراك افتتاح منفذ حدودي جديد بين العراق وتركيا.

العالم-العراق

وأعلن أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء كردستان العراق الذي ترأس الوفد الكردي إلى تركيا، أن الوفد عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات التركية لبحث "سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين إقليم كردستان وتركيا".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أن "المباحثات تناولت المشاكل التي تواجه الشركات التركية في إقليم كردستان، حيث عبر الوفد عن الاستعداد لحلها، وبالمقابل دعا الجانب التركي إلى تسهيل عمل شركات إقليم كردستان في تركيا، وقد وعدوا بالتعاون في هذا الشأن".

وأشار صباح إلى "وجود تفاهم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية والجانب التركي حول انشاء خط للسك الحديدي" مضيفاً أن الوفد بحث أيضاً "انشاء ساحة للتبادل التجاري على الحدود، وهو مقترح مقدم من قبل الحكومة العراقية".

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضاً "افتتاح منفذ حدودي آخر بين إقليم كردستان وتركيا، بالإضافة إلى العقبات التي يواجهها التجار والسائحون في منفذ إبراهيم الخليل الحدودي، حيث وعد الجانب التركي بالعمل على حلها".

المصدر: رووداو

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