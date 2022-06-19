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ضربة موجعة للاحتلال.. حماس تسيطر على منطاد تجسس اسرائيلي

الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

سيطرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس على منطاد تجسسي لجيش الاحتلال الاسرائيلي سقط داخل أراضي شمال قطاع غزة.

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