الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..تخبط سعودي عجيب

الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

السعودية التي لم تصدق أن بايدن سيزورها, منهمكة بإيجاد أجواء خاصة إستعدادا للزيارة .

العالم - باختصار

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

هل ستأكل دول المنطقة طعم بايدن؟ أم ان هناك مفاجآت!

بمناسبة زيارة بايدن للمنطقة.. أمريكا في السياستين الإيرانية والسعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يفتح على نفسه ابواب جهنم للتغطية على أزمته السياسية!

باختصار..تخبط سعودي عجيب

شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

بعد حسم الجدل بشأن وثيقته الدراسية.. مشعان الجبوري يعلن عن إجراءات قانونية للعودة للبرلمان العراقي

القانون: تصريحات 'بومبيو' كشفت عن اختراق خطير لمطار بغداد

اليوم.. وفد من الديمقراطي الكردستاني يصل بغداد لمناقشة هذه الملفات