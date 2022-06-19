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ايران تسجل مرة أخری 'صفر' وفاة جديدة بكورونا

ايران تسجل مرة أخری 'صفر' وفاة جديدة بكورونا
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي الأحد عن تسجيل 160 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و234 الفا و757شخصا.

وأضافت أن 297 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 60 ألف و446 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و509 ألف و885 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

یذكر ان وزارة الصحة اعلنت 30 أیار لأول مرة عن عدم تسجيل وفاة بين المصابين بفيروس كورونا وتصفير الوفيات بعد نحو ثلاث سنوات من تفشي الفيروس.

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